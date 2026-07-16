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16 июля, 09:59

Песков: Пути выправления ситуации в экономике России известны

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин регулярно обсуждает с правительством ситуацию в экономике РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«О трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Эти трудности правительство и президент обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации», — сказал представитель Кремля журналистам.

Путин анонсировал масштабную модернизацию российской экономики
Путин анонсировал масштабную модернизацию российской экономики

Ранее глава государства заявил, что ключевая ставка должна снижаться. Путин назвал это естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики.

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Никита Никонов
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