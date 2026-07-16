Песков: Пути выправления ситуации в экономике России известны

Президент России Владимир Путин регулярно обсуждает с правительством ситуацию в экономике РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«О трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Эти трудности правительство и президент обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее глава государства заявил, что ключевая ставка должна снижаться. Путин назвал это естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики.