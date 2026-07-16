Красный флаг на бирже: Индекс Мосбиржи обвалился до минимума за 3,5 года

В ходе сегодняшних торгов российский фондовый рынок пережил резкое падение. Основной индикатор — индекс Мосбиржи (MOEX) — впервые с декабря 2022 года опустился ниже психологической отметки в 2100 пунктов.

По состоянию на 12:42 мск показатель достиг 2053,71 пункта. Это стало самым низким значением за последние три с половиной года.

Ранее частные инвесторы на Московской бирже в январе 2026 года вложили 139 млрд рублей — почти вдвое больше, чем в январе 2025 года, из которых 93,5 млрд пришлось на облигации, 0,7 млрд на акции и 44,8 млрд на ПИФы. Число брокерских счетов превысило 40 млн, активных инвесторов — почти 3 млн, наиболее популярны утренний и вечерний трейдинг.