Красный флаг на бирже: Индекс Мосбиржи обвалился до минимума за 3,5 года
Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2100 пунктов впервые с декабря 2022 года
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tete_escape
В ходе сегодняшних торгов российский фондовый рынок пережил резкое падение. Основной индикатор — индекс Мосбиржи (MOEX) — впервые с декабря 2022 года опустился ниже психологической отметки в 2100 пунктов.
По состоянию на 12:42 мск показатель достиг 2053,71 пункта. Это стало самым низким значением за последние три с половиной года.
Ранее частные инвесторы на Московской бирже в январе 2026 года вложили 139 млрд рублей — почти вдвое больше, чем в январе 2025 года, из которых 93,5 млрд пришлось на облигации, 0,7 млрд на акции и 44,8 млрд на ПИФы. Число брокерских счетов превысило 40 млн, активных инвесторов — почти 3 млн, наиболее популярны утренний и вечерний трейдинг.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.