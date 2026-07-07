Индекс Мосбиржи впервые с декабря 2022 года упал ниже 2 120 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии опустился ниже отметки 2 120 пунктов впервые с декабря 2022 года.

По данным торгов, к 11:06 мск показатель снижался на 3,49% и достигал 2 117,5 пункта.

Позднее падение частично замедлилось. По состоянию на 11:25 мск индекс находился на уровне 2 135,01 пункта, теряя 2,69%.

Одновременно снижался и индекс РТС. К этому времени он опустился на 2,69% — до 862,61 пункта.

Таким образом, российский фондовый рынок обновил минимум более чем за два с половиной года. Инвесторы продолжают следить за дальнейшей динамикой торгов и реакцией рынка на внешние и внутренние факторы.

Аналитики объясняют снижение российского рынка сразу несколькими факторами. Несмотря на то что Банк России в июне снизил ключевую ставку до 14,25%, стоимость денег в экономике остается высокой. Поэтому часть инвесторов по-прежнему предпочитает банковские вклады и облигации акциям.

Дополнительное давление оказывает крепкий рубль. Для многих экспортеров это означает сокращение рублевой выручки, что ухудшает ожидания по прибыли крупнейших компаний.

Негативно влияют и дивидендные факторы. Ряд крупных эмитентов в этом году сократил выплаты или отказался от них вовсе, из-за чего часть инвесторов стала выходить из акций.

Кроме того, рынок реагирует на сохраняющуюся геополитическую неопределенность, санкционные риски, слабые темпы экономического роста и ухудшение корпоративных прогнозов. На этом фоне участники торгов продолжают сокращать позиции в наиболее рискованных активах.