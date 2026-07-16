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Регион
16 июля, 10:54

В аэропорту Сочи мужчина упал с высоты 10 метров и попал в реанимацию

Обложка © РИА Новости / Екатерина Лызлова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Лызлова

В аэропорту Сочи 30-летний мужчина сорвался с высоты около 10 метров. Пострадавшего с тяжёлыми травмами доставили в реанимацию, где он до сих пор находится без сознания. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Сочи».

Происшествие случилось 13 июля. При каких обстоятельствах мужчина упал с большой высоты, не уточняется. После падения он получил множественные переломы, а также тяжёлую травму головы.

Родственники рассказали, что мужчина приехал в Сочи на вахтовую работу. По их словам, после случившегося им не предоставили записи с камер видеонаблюдения. Сейчас семья пытается установить обстоятельства произошедшего и просит всех, кто мог стать свидетелем инцидента, откликнуться.

Мужчина упал с Новоарбатского моста в Москву-реку
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Милена Скрипальщикова
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