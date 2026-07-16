Пьяный водитель насмерть сбил женщину в Нефтеюганске

В Нефтеюганске водитель иномарки насмерть сбил женщину при движении задним ходом. Как выяснилось, мужчина был сильно пьян — освидетельствование показало 0,936 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Трагедия случилась 15 июля около 3:30 ночи на улице Таёжной, в жилой зоне 11А микрорайона. Жертва скончалась на месте до прибытия скорой. За рулём Mazda находился житель Курганской области 1994 года рождения, передаёт URA.ru.

Полиция отстранила его от управления, авто поместили на спецстоянку. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлёкшем смерть человека. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Фигурант задержан.

А ранее Life.ru писал, что в Волгограде водитель авто протаранил автобусную остановку. Водитель белого Chevrolet при повороте налево не уступил дорогу и врезался в бок Subaru. От мощного удара тёмную иномарку отбросило прямо на остановку общественного транспорта.