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16 июля, 11:11

Пьяный водитель насмерть сбил женщину в Нефтеюганске

Обложка © РИА Новости / Евгения Новоженина

Обложка © РИА Новости / Евгения Новоженина

В Нефтеюганске водитель иномарки насмерть сбил женщину при движении задним ходом. Как выяснилось, мужчина был сильно пьян — освидетельствование показало 0,936 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Трагедия случилась 15 июля около 3:30 ночи на улице Таёжной, в жилой зоне 11А микрорайона. Жертва скончалась на месте до прибытия скорой. За рулём Mazda находился житель Курганской области 1994 года рождения, передаёт URA.ru.

Полиция отстранила его от управления, авто поместили на спецстоянку. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлёкшем смерть человека. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Фигурант задержан.

В Иркутской области четыре человека пострадали в ДТП из-за заснувшего водителя
В Иркутской области четыре человека пострадали в ДТП из-за заснувшего водителя

А ранее Life.ru писал, что в Волгограде водитель авто протаранил автобусную остановку. Водитель белого Chevrolet при повороте налево не уступил дорогу и врезался в бок Subaru. От мощного удара тёмную иномарку отбросило прямо на остановку общественного транспорта.

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Дарья Нарыкова
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