Глава ПСО «Прорыв» Волкова умерла спустя ровно 10 лет после создания отряда
В городе Берёзовский Свердловской области скоропостижно скончалась руководитель поискового отряда «Прорыв» Наталья Волкова. Информацию об этом подтвердил её помощник в разговоре с kp.ru.
Собеседник издания уточнил, что от подробных заявлений близкие пока воздерживаются. В ближайшее время супруг Волковой и второй глава объединения совместно с пресс-службой распространят официальное сообщение. Официальная причина смерти на данный момент не разглашается.
Наталья вместе с мужем Николаем основала поисковое движение 15 июля 2016 года. С тех пор организация активно занималась розыском пропавших людей.
Свердловская региональная общественная структура «Прорыв» специализируется не только на поисковых операциях. Активисты также систематически оказывали поддержку гражданам, попавшим в различные чрезвычайные ситуации.
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