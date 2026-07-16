Глава ПСО «Прорыв» Волкова умерла спустя ровно 10 лет после создания отряда

В городе Берёзовский Свердловской области скоропостижно скончалась руководитель поискового отряда «Прорыв» Наталья Волкова. Информацию об этом подтвердил её помощник в разговоре с kp.ru.

Собеседник издания уточнил, что от подробных заявлений близкие пока воздерживаются. В ближайшее время супруг Волковой и второй глава объединения совместно с пресс-службой распространят официальное сообщение. Официальная причина смерти на данный момент не разглашается.

Наталья вместе с мужем Николаем основала поисковое движение 15 июля 2016 года. С тех пор организация активно занималась розыском пропавших людей.

Свердловская региональная общественная структура «Прорыв» специализируется не только на поисковых операциях. Активисты также систематически оказывали поддержку гражданам, попавшим в различные чрезвычайные ситуации.