Экс-игрок «Спартака» Дуюн умер в 49 лет

Бывший футболист «Спартака» и чемпион России Владислав Дуюн умер 15 июля в возрасте 49 лет. Об этом «Матч ТВ» сообщил его старший брат Владимир.

Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. По словам Владимира Дуюна, его брат боролся с болезнью около полутора лет.

У Владислава Дуюна осталось 3 детей в возрасте 14, 16 и 18 лет. После смерти супруги, которая умерла от рака 11 лет назад, футболист самостоятельно занимался их воспитанием.

«Он боролся года полтора. У него осталось трое детей — 14, 16 и 18 лет. Брат сам их растил, его супруга ушла из жизни 11 лет назад, тоже рак. Влад хорошим парнем был, о нём все его партнеры хорошо отзывались всегда. Одно время он занимался молодёжью, но после того, как умерла жена, сосредоточился на детях», — рассказал Владимир Дуюн.

Владислав Дуюн выступал за «Спартак» в 1996 и 1997 годах. После этого он играл за нижегородский «Локомотив», ростовский «Ростсельмаш», калининградскую «Балтику» и другие клубы.

Похороны бывшего футболиста состоятся 18 июля в Подмосковье.

Ранее главный тренер «Бреста» Эрик Руа скончался в возрасте 58 лет после более чем трёх лет борьбы с раком поджелудочной железы. Он привёл клуб к третьему месту в Лиге 1 в сезоне-2023/24 и выходу в Лигу чемпионов, за что был признан лучшим тренером сезона.