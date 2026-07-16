Столько сил потрачено, а банки «рванули»: Узнайте, что вы делали не так, пока не начали новую партию

Роскачество рассказало, почему банки с домашним вареньем и другими заготовками иногда взрываются в тёплое время года. Основными причинами становятся размножение микроорганизмов, нарушение технологии приготовления и неправильное хранение. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе организации.

Одной из частых причин взрыва банок с домашним вареньем летом является образование газов внутри герметично закрытой ёмкости. Они появляются в результате жизнедеятельности микроорганизмов, которые могли попасть в продукт во время приготовления или хранения.

Специалисты отмечают, что проблема может возникнуть из-за недостаточной стерилизации банок и крышек, плохо вымытых фруктов и ягод, нарушения рецептуры, использования некачественного сырья или неплотного прилегания крышки. На безопасность заготовок также влияет температура хранения.

В тёплом помещении бактерии размножаются быстрее, а выделяемый ими углекислый газ постепенно накапливается внутри банки. Из-за роста давления крышку может сорвать, а сама ёмкость — повредиться. Чтобы снизить риск порчи и взрыва банок, Роскачество рекомендует тщательно мыть овощи и фрукты перед приготовлением, стерилизовать тару и крышки не менее 10–15 минут, а также строго соблюдать рецептуру, особенно при добавлении сахара, соли и уксуса.

После закатки необходимо проверять герметичность банок. Заготовки следует хранить в прохладном месте — при температуре не выше +10 градусов, а оптимально около +6 градусов. Кроме того, специалисты советуют обращать внимание на состояние стекла: даже небольшие микротрещины могут привести к разрушению банки при повышении внутреннего давления, даже если крышка не выглядит вздутой.

«И главное правило безопасности: ни в коем случае не употреблять содержимое банок со вздутыми крышками — это явный признак бактериальной активности, даже если продукт внешне выглядит нормально», — заключили в организации.

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