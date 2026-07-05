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5 июля, 04:03

В Роскачестве объяснили, как отличить настоящий мёд от подделки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

В Роскачестве сообщили, что признаками фальсификации мёда являются мутная консистенция, расслоение продукта, наличие посторонних запахов и привкусов, не характерных для мёда, а также отсутствие необходимой документации. Об этом пишет РИА «Новости».

«Натуральный мёд имеет жидкую или густую консистенцию. У подделки или мёда плохого качества может наблюдаться мутная консистенция или расслоение, возможно присутствие осадка. Аромат натурального мёда — лёгкий, приятный, характерный для сорта. У фальсификата же может быть посторонний запах», — уточнили в организации.

Вкус натурального мёда зависит от сорта: обычно он сладкий и приятный, но у некоторых видов допустима лёгкая горечь. Например, гречишный мёд может вызывать першение в горле. В Роскачестве предупреждают, что подделка или некачественный продукт могут иметь посторонние привкусы — карамельный или кисловатый.

Наличие российского Знака качества на упаковке является подтверждением соответствия продукта обязательным требованиям безопасности, а также его повышенным качественным характеристикам.

Осторожнее с кремами и мёдом: Какие неожиданные вещи нельзя брать в ручную кладь
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Тем временем, российские продукты всё увереннее занимают полки в Китае. Недавно одна из туристок, гуляя по району Хункоу в Шанхае, наткнулась на магазин с вывеской «Сделано в России». Ассортимент впечатляет: крупы, лапша, маринованные огурцы, красная икра и креветки. Среди напитков — берёзовый сок, который местные блогеры продвигают как иммуноукрепляющее средство. Мёд и мука пользуются особым спросом — китайцы считают нашу муку качественнее местной.

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Алена Пенчугина
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