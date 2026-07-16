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16 июля, 12:30

Петербуржец поймал девушку на крючок в Карелии. В прямом смысле

Петербуржец проткнул ухо девушке крючком во время рыбалки в Карелии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bukhta Yurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bukhta Yurii

Житель Санкт-Петербурга по неосторожности зацепил свою спутницу рыболовным крючком за ухо во время рыбалки на реке Олонка в Карелии. О необычном инциденте сообщает SHOT.

Девушка с крючков в ухе. Фото © SHOT

Девушка с крючков в ухе. Фото © SHOT

26-летние Лев и Арина приехали на выходные порыбачить. Им удалось выловить несколько рыбин. Вероятно, первый успех расслабил парня, и очередной заброс оказался неудачным.

Лев не заметил, что сзади стоит его избранница. Острый конец снасти пробил ей ушную раковину насквозь.

Пара попыталась извлечь инородный предмет самостоятельно. Однако было слишком больно и страшно, поэтому рыбаки отправились в местную больницу.

Медики отреагировали на ситуацию без паники. Они заявили пациентам: «Не вы первые, не вы последние». Выяснилось, что в учреждение регулярно попадают люди с похожими проколами ушей, носа и даже глаз. По словам специалистов, у пострадавшей был ещё лёгкий случай.

Врачам удалось вытащить необычное «украшение» с третьего захода. Процедура завершилась успешно.

Мальчик оказался на крючке с червяком во время рыбалки — его спасали хирурги
Мальчик оказался на крючке с червяком во время рыбалки — его спасали хирурги

После этого гости из Северной столицы вернулись к ловле, но уже с соблюдением безопасной дистанции. Сама девушка шутит, что кавалер таким образом преподнёс ей серёжку и незабываемые впечатления в придачу.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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