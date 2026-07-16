Президент России Владимир Путин назвал семейную ипотеку под 6% самым надёжным инструментом поддержки, указав на низкий уровень просрочки по таким кредитам. Об этом глава государства заявил на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Семейная ипотека под 6% действует в России с 2018 года и остаётся одной из ключевых государственных программ поддержки покупки жилья. Льготный кредит доступен семьям с детьми при соблюдении установленных условий, а также распространяется на покупку квартир в новостройках, строительство индивидуального дома и ряд других целей. Власти неоднократно продлевали программу, а сейчас она действует до 2030 года.