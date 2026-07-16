Ипотека 2026: Финансовый консультант рассказал, как купить квартиру и не прогореть

16 июля отмечается День ипотеки в России. Личный финансовый консультант Александр Патешман в беседе с Life.ru посоветовал взять ипотеку с государственным участием.

На сегодня это либо семейная ипотека (её продлили до 1 октября), либо действующая IT-ипотека. Выбор очевиден, потому что разница в ежемесячном платеже только за счёт процентов достигает 100 тысяч рублей. По сути, государство возвращает вам 100 тысяч в месяц — это 1,2 миллиона рублей в год. Сравните: семейная ипотека под 6% и рыночная ставка под 18%. На стандартной «однушке» экономия составляет минимум 100 тысяч рублей в месяц. Александр Патешман Личный финансовый консультант

Что делать, если льготная ипотека недоступна и приходится брать по рыночным ставкам? Обычно такие люди рассчитывают, что в обозримом будущем ключевая ставка снизится и они рефинансируются. Но здесь есть серьёзные подводные камни, предупреждает эксперт.

Главный риск показала практика последнего года. Год назад многие брали кредиты с искусственно заниженной ставкой на первый год (или даже под 0%), рассчитывая потом рефинансироваться. Однако ставка так драматически и не упала. В итоге льготный период закончился, а рефинансироваться стало не на что — люди вынуждены платить огромные ежемесячные платежи из своего кармана.

«Поэтому мой главный совет: в рыночную ипотеку стоит идти только при наличии плана Б. Если ставка не снизится, у вас должен быть запасной выход. План Б — это наличие ликвидного актива: существующей недвижимости, машины, гаража или подземного паркинга, который в критический момент можно продать», — добавил специалист.

По словам собеседника Life.ru, сейчас — идеальное время для покупки квартиры в строящемся доме (в котловане). Из-за высоких ставок спрос невысок, застройщики идут на скидки, а ценник ещё не задрали. Цены сейчас адекватные, и в ближайшее время падать они не будут. Допустим, вы берёте такую квартиру, дом сдаётся через два года. Вы рассчитываете свои силы так, чтобы этих двух лет вам хватило на ежемесячные платежи по рыночной ставке (условно, 100 тысяч рублей в месяц).

«И здесь важный нюанс: не надо вкладывать все свободные деньги в первоначальный взнос, чтобы сделать его 30–35%. Лучше отдайте минимальные 20%, а оставшиеся деньги оставьте как «подушку» для ежемесячных платежей на эти два года. Не загоняйте себя в угол с самого старта», — отметил финконсультант.

Когда дом сдан, вы смотрите на ситуацию со ставкой. Если она так и не упала, а платить большой кредит дальше вы не можете, вы активируете план Б: выставляете на продажу свой старый актив (квартиру, машину, гараж) и вырученными деньгами делаете полное досрочное погашение нового ипотечного кредита. Квартира ваша, деньги с продажи старого жилья закрыли долг — вы ничего не потеряли.

Эта схема работает только при жёстком условии, считает эксперт. У вас должен быть реальный, а не призрачный план Б. Как показала практика, многие попадают в ловушку: льготный период (например, от застройщика) закончился, ставка не снизилась, а продать что-либо для закрытия кредита нечего. Люди вынуждены возвращать квартиры банку. Поэтому если у вас нет актива на продажу, в эту историю лучше не идти. Берегите себя и свои финансы.

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