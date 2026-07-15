Экономист оценил идею давать скидку на долгосрочную аренду жилья и ответил, что выгоднее – съём или ипотека

Долгосрочная аренда жилья может стать достойной заменой рыночной ипотеке, особенно сейчас, хотя единого варианта, который подошёл бы всем, не существует — многое зависит от ситуации конкретной семьи. Об этом в комментарии Life.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко, комментируя новое предложение Госдумы.

По его словам, такой механизм даёт семьям с небольшими доходами доступ к стабильному и удобному жилью. Эксперт отметил, что мера способна поддержать рынок недвижимости, создать новые рабочие места и помочь молодёжи закрыть жилищный вопрос. Отдельным плюсом он назвал возможность передавать долгосрочный договор по наследству, что придаёт арендаторам уверенности. Есть и минусы, о которых стоит помнить. Главный из них в том, что жильё не переходит в собственность. Поэтому перед тем, как поставить подпись, экономист советует внимательно прочитать все условия договора.

Если ваша цель — стабильное и необременительное проживание на долгие годы, вариант долгосрочной аренды вам подходит, и это может быть в разы дешевле ипотеки. Если ваша цель — владеть жильём и распоряжаться им (передать наследникам или продать), стоит нацеливаться именно на покупку недвижимости. Пётр Щербаченко Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Специалист также посоветовал дождаться итогового текста законопроекта с конкретными цифрами и затем сравнить: сколько придётся отдавать в месяц по программе аренды и сколько — по ипотеке. Он добавил, что стоит рассмотреть и другие варианты — например, льготные сертификаты или целевые ссуды на покупку жилья для отдельных категорий, таких как многодетные семьи, участники СВО и педагоги.

Напомним, ранее в Госдуме предложили заменить ипотеку долгосрочной арендой жилья. Депутаты готовят законопроект о наследуемой аренде со льготной ставкой. Такой формат должен помочь многодетным семьям и людям с невысокими доходами, которые не могут взять ипотеку, но не имеют права на социальный найм.