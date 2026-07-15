Прощай, ипотека! В России хотят запустить особую аренду жилья — с правом наследования

В России могут появиться новые правила долгосрочной аренды жилья, которая станет альтернативой ипотеке. Депутаты Госдумы готовят законопроект о создании системы наследуемой аренды с льготной ставкой, рассказал первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По задумке авторов инициативы, такой формат должен помочь многодетным семьям и гражданам с невысокими доходами, которые не могут оформить ипотеку, но при этом не имеют права на социальный найм. Арендаторы смогут получать жильё на длительный срок по цене ниже рыночной.

Разницу между установленной ставкой и реальной стоимостью аренды планируют компенсировать за счёт регионов или муниципалитетов. Договор с владельцем недвижимости будет заключаться без ограничения по сроку и сможет передаваться по наследству.

Кроме того, жильцам хотят предоставить временную регистрацию на весь период проживания с упрощённым продлением. Это позволит детям посещать школы и детские сады, а взрослым — прикрепляться к медицинским учреждениям. Для привлечения застройщиков и инвесторов депутаты предлагают ввести налоговые льготы. В частности, речь идёт об освобождении от ряда платежей на этапе строительства и в течение первых 10 лет после ввода домов в эксплуатацию.

По словам Кошелева, развитие такого рынка поможет привлечь частные вложения, создать новые рабочие места и увеличить объёмы строительства. Кроме того, система доступной аренды может помочь решить проблему очередников и создать дополнительный жилищный фонд для граждан, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянам стоит пересматривать условия своей ипотеки на фоне изменения ситуации на рынке. Заёмщикам советуют изучать варианты рефинансирования, досрочного погашения и использования мер господдержки, которые могут снизить долговую нагрузку и размер ежемесячных выплат.