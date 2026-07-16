Путин: Россияне ежегодно инвестируют в жильё около 16 трлн рублей
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Россияне ежегодно инвестируют в покупку жилья около 16 трлн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Глава государства поинтересовался, какой объём средств граждане направляют на приобретение недвижимости с учётом всех ипотечных программ и покупок за собственные средства.
«По всем видам ипотеки плюс стопроцентное приобретение гражданами жилья — люди у нас вкладывают в год сколько? Триллионов 15-16?» — задал вопрос лидер РФ.
Хуснуллин подтвердил, что речь идёт примерно о 16 трлн рублей в год. По его словам, именно граждане остаются крупнейшими инвесторами в жилищное строительство страны.
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