Путин: Россияне ежегодно инвестируют в жильё около 16 трлн рублей

Россияне ежегодно инвестируют в покупку жилья около 16 трлн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Глава государства поинтересовался, какой объём средств граждане направляют на приобретение недвижимости с учётом всех ипотечных программ и покупок за собственные средства.

«По всем видам ипотеки плюс стопроцентное приобретение гражданами жилья — люди у нас вкладывают в год сколько? Триллионов 15-16?» — задал вопрос лидер РФ.

Хуснуллин подтвердил, что речь идёт примерно о 16 трлн рублей в год. По его словам, именно граждане остаются крупнейшими инвесторами в жилищное строительство страны.