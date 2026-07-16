Касаткина устроила свадьбу в Греции с Забияко за 5 млн рублей*

Российская теннисистка Дарья Касаткина устроила свадьбу в Греции со своей партнёршей Натальей Забияко*. По данным телеграм-канала Sport Baza, стоимость торжества оценивается примерно в 5 миллионов рублей.

Касаткина сыграла свадьбу в Греции с Забияко за 5 млн рублей. Видео © Telegram/ Sport Baza

Церемония прошла в ресторане Yali с видом на храм Посейдона. На мероприятие пригласили около 30 человек, среди которых были известные спортсмены и друзья пары.

Среди гостей заметили российских теннисисток Мирру Андрееву, Анастасию Павлюченкову и Екатерину Антипову. Также на празднике присутствовали Арина Родионова, представляющая Австралию, и Камилла Рахимова, выступающая за Узбекистан. Кроме того, на свадьбу приехали украинские теннисистки Надежда Киченок и Юлия Стародубцева. По данным издания, во время торжества они танцевали под русские песни.

Гости остановились в пятизвёздочном отеле Cape Sounio Grecotel Exclusive Resort, расположенном рядом с местом проведения церемонии. Стоимость проживания составила около тысячи евро за ночь за номер.

Аренда ресторана на весь день обошлась примерно в 8 тысяч евро, ещё около 17,5 тысячи евро ушло на меню и напитки. Общая стоимость свадьбы составила около 50 тысяч евро — примерно 4,4 млн рублей.

Напомним, что в начале января теннисистка Дарья Касаткина официально получала гражданство Австралии. Несмотря на смену гражданства, в активе спортсменки остаются значительные достижения, завоёванные в составе России: восемь титулов WTA, победа в Кубке Билли Джин Кинг в 2021 году, а также выход в полуфинал «Ролан Гаррос» и четвертьфинал Уимблдона.