Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 10:09

Беглую телеведущую Татьяну Лазареву* уличили в пропаганде ЛГБТ** среди детей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut*

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut*

Сбежавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева* оказалась в центре скандала из-за проекта для детей из стран СНГ, которые вместе с родителями живут в эмиграции. По данным RT, в соцсетях этого сообщества публикуются материалы, связанные с ЛГБТ**.

«Яркая персона»: Лазарева* озвучила неожиданную причину своих уголовных дел
«Яркая персона»: Лазарева* озвучила неожиданную причину своих уголовных дел

В частности, там размещались советы о том, как отметить «месяц гордости в гомофобных странах». В аккаунтах проекта регулярно появляются посты о ценностях ЛГБТ**, а также упоминания партнёрских сообществ, работающих с российской аудиторией.

В одном из таких материалов была опубликована история молодого человека якобы из России. Он рассказывал, что учится на физика-ядерщика, живёт в военном городке, поддерживает идеи ЛГБТ** и хочет уехать из страны.

«Дофаминовая яма»: Сбежавшая в Испанию Лазарева* разрыдалась из-за отключения света
«Дофаминовая яма»: Сбежавшая в Испанию Лазарева* разрыдалась из-за отключения света

Ранее Татьяна Лазарева* рассказала о сложном финансовом положении. По словам артистки, одним из источников её дохода стали винные туры.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Движение признано экстремистским и запрещено в России.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Татьяна Лазарева
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar