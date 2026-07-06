Беглую телеведущую Татьяну Лазареву* уличили в пропаганде ЛГБТ** среди детей
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut*
Сбежавшая из России телеведущая Татьяна Лазарева* оказалась в центре скандала из-за проекта для детей из стран СНГ, которые вместе с родителями живут в эмиграции. По данным RT, в соцсетях этого сообщества публикуются материалы, связанные с ЛГБТ**.
В частности, там размещались советы о том, как отметить «месяц гордости в гомофобных странах». В аккаунтах проекта регулярно появляются посты о ценностях ЛГБТ**, а также упоминания партнёрских сообществ, работающих с российской аудиторией.
В одном из таких материалов была опубликована история молодого человека якобы из России. Он рассказывал, что учится на физика-ядерщика, живёт в военном городке, поддерживает идеи ЛГБТ** и хочет уехать из страны.
Ранее Татьяна Лазарева* рассказала о сложном финансовом положении. По словам артистки, одним из источников её дохода стали винные туры.
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* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Движение признано экстремистским и запрещено в России.