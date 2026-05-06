«Яркая персона»: Лазарева* озвучила неожиданную причину своих уголовных дел

Телеведущая Татьяна Лазарева* прокомментировала вердикты российских судов в отношении своей деятельности. Речь идёт о делах, связанных с оправданием террористической деятельности и неисполнением обязанностей иностранного агента.

На одном из подкастов знаменитость подчеркнула, что осознаёт логику действий правоохранительных органов.

«Я понимаю, зачем и почему это сделано. Потому что я по-прежнему остаюсь достаточно яркой персоной, за которой наблюдают, за которой смотрят», — заявила она.

По мнению артистки, ключевым фактором для возбуждения уголовных дел стала её публичная позиция по конфликту на Украине. Она убеждена: если бы её контент в соцсетях ограничивался сугубо личными темами, подобных претензий со стороны правовой системы удалось бы избежать.

В марте текущего года стало известно о заочном решении суда, назначившего медиаперсоне семь лет лишения свободы. Этот срок стал суммарным результатом наказаний по статьям об оправдании терроризма и уклонении от обязанностей иностранного агента.

Позже ситуация изменилась: Мосгорсуд отменил этот вердикт. Материалы дела об уклонении от выполнения предписаний иноагента были возвращены на новое рассмотрение, что означает продолжение судебного процесса для телезвезды.

Ранее Лазарева* высказалась о согражданах, которые остались в стране. В интервью она заявила, что в обществе до сих пор заметны отголоски советского менталитета. После начала телеведущая покинула РФ и осудила её проведение. Теперь Лазарева* считает, что многие жители страны не готовы брать ответственность за свою жизнь.