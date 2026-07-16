Спас Бердяева, не создавал ГУЛАГ — и другие малоизвестные факты в проекте о «Железном Феликсе»

К 100-летию со дня смерти Феликса Дзержинского выйдет масштабный документальный фильм о самом противоречивом деятеле советской эпохи. Проект расскажет о малоизвестных фактах из жизни «Железного Феликса» и попробует взглянуть на его фигуру без привычных исторических штампов.

Дзержинский уже сто лет остаётся одной из самых спорных фигур отечественной истории. Одни считают его символом репрессий и «красного террора», другие называют одним из главных созидателей молодой советской республики.

Авторы фильма покажут не только его роль в создании ВЧК, но и другие направления работы революционера. В частности, речь пойдёт о системе рабочих коммун для подростков, которая была направлена на борьбу с беспризорностью и помогла тысячам детей избежать криминального пути.

Отдельное внимание уделят роли Дзержинского в восстановлении транспортной системы страны, железных дорог после разрушений. Он участвовал и в развитии крупных инфраструктурных проектов. Создатели фильма также разберут распространённые исторические споры вокруг его имени. В частности, будет показано, что система ГУЛАГа появилась уже после смерти Дзержинского — в 1930 году, спустя четыре года после ухода революционера из жизни.

Зрителей ждёт историческое расследование с архивной хроникой, художественными реконструкциями событий начала XX века и комментариями экспертов. Проводником по эпохе станет актёр Михаил Горевой.

Автором идеи цикла «Великие» стал Владимир Тюлин. Премьерный эфир масштабной документальной ленты состоится уже в это воскресенье, 19 июля, на телеканале РЕН ТВ.