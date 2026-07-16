Удалили часть мозга: Подросток впал в кому после ЧП во время летней подработки

В Петербурге 17-летний подросток получил открытую черепно-мозговую травму во время буксировки понтонов и впал в кому. Подробности происшествия сообщил телеграм-канал SHOT.

Трагедия произошла 7 июля около десяти часов вечера. Юноша устроился на летнюю подработку к причалу «Медный всадник» и помогал перемещать три металлические конструкции в акватории Невы.

Сооружения были связаны между собой и зацеплены тросом за катер MIRA. Действие разворачивалось в корабельном фарватере напротив набережной Миклухо-Маклая, недалеко от Вантового моста ЗСД.

В районе третьего буя трос внезапно оборвался. Вместе с ним от судна отделилась швартовая утка — металлическая скоба для крепления. Деталь полетела в находившегося на понтоне работника. В тот момент парень был без защитной каски. От удара пострадавшему раздробило череп и разорвало глаз.

Сейчас Виктор (имя изменено) находится в коме в крайне тяжёлом состоянии. Он подключен к аппарату ИВЛ в детской больнице Раухфуса. Медики провели шестичасовое хирургическое вмешательство, в ходе которого пришлось удалить часть мозга. Борьба за жизнь юноши продолжается.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта. Родители пострадавшего разыскивают свидетелей и записи с видеорегистраторов других судов.