Дептранс Москвы сообщил о восстановлении движения транспорта после перекрытий

Движение транспорта на нескольких участках в центре Москвы, где ранее вводились временные ограничения, полностью восстановлено. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта 16 июля.

Ранее в четверг проезд был временно закрыт на Новоарбатском мосту в сторону центра, а также на Боровицкой площади.

Позже в Дептрансе сообщили об отмене ограничений.

«Движение открыто на Новоарбатском мосту. Движение открыто на Боровицкой площади», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.