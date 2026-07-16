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Регион
16 июля, 15:25

Дептранс Москвы сообщил о восстановлении движения транспорта после перекрытий

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Движение транспорта на нескольких участках в центре Москвы, где ранее вводились временные ограничения, полностью восстановлено. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта 16 июля.

Ранее в четверг проезд был временно закрыт на Новоарбатском мосту в сторону центра, а также на Боровицкой площади.

Позже в Дептрансе сообщили об отмене ограничений.

«Движение открыто на Новоарбатском мосту. Движение открыто на Боровицкой площади», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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Никита Никонов
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