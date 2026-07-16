Дептранс Москвы сообщил о восстановлении движения транспорта после перекрытий
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Движение транспорта на нескольких участках в центре Москвы, где ранее вводились временные ограничения, полностью восстановлено. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта 16 июля.
Ранее в четверг проезд был временно закрыт на Новоарбатском мосту в сторону центра, а также на Боровицкой площади.
Позже в Дептрансе сообщили об отмене ограничений.
«Движение открыто на Новоарбатском мосту. Движение открыто на Боровицкой площади», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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