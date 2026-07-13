«Газель» загорелась в результате массового ДТП на МКАДе

Пассажирская «Газель» загорелась в результате массово ДТП на 7-м километре МКАД в районе развязки с улицей Молдагуловой. На фото — последствия аварии. Как пишет агентство «Москва», пострадали два человека.

«Газель» загорелась после ДТП на МКАДе. Фото © Telegram / Агентство «Москва»

Известно, что грузовая «Газель» буксировала другой автомобиль, а когда они остановились — в них влетел и загорелся пассажирский микроавтобус. Его оперативно потушили. Движение на внешнем участке МКАД уже восстановлено, указали в пресс-службе Дептранса столицы.

Ранее четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Оренбургской области. В районе села Перевозинка столкнулись «Приора» и «Гранта».