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13 июля, 11:49

«Газель» загорелась в результате массового ДТП на МКАДе

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Пассажирская «Газель» загорелась в результате массово ДТП на 7-м километре МКАД в районе развязки с улицей Молдагуловой. На фото — последствия аварии. Как пишет агентство «Москва», пострадали два человека.

«Газель» загорелась после ДТП на МКАДе. Фото © Telegram / Агентство «Москва»

«Газель» загорелась после ДТП на МКАДе. Фото © Telegram / Агентство «Москва»

Известно, что грузовая «Газель» буксировала другой автомобиль, а когда они остановились — в них влетел и загорелся пассажирский микроавтобус. Его оперативно потушили. Движение на внешнем участке МКАД уже восстановлено, указали в пресс-службе Дептранса столицы.

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Ранее четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Оренбургской области. В районе села Перевозинка столкнулись «Приора» и «Гранта».

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Матвей Константинов
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