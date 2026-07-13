Два ребёнка и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП под Оренбургом

В Оренбургской области в результате серьёзного ДТП пострадали четыре человека, включая двух детей — двух и трёх лет. В регионе села Перевозинка столкнулись «Лада Приора» и «Лада Гранта». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

«Дорожная авария произошла на автодороге Бугульма — Бугуруслан — Бузулук — Уральск (в трёх км от села Перевозинка Бузулукского района). <…> В результате ДТП водитель и двухлетний пассажир «Лада Приора» госпитализированы», — говорится в сообщении.

Трёхлетнему малышу и 29-летнему пассажиру «Гранты» также оказали медицинскую помощь и отпустили домой после осмотра. По данным полиции, 32-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу, пошёл на обгон и врезался в ехавшую навстречу «Ладу Гранту».

Ранее сообщалось, что в Саратове служебная машина гордумы попала в ДТП. Пострадала заместитель председателя гордумы Елена Злобнова — она была в салоне. Её госпитализировали, состояние оценивается как удовлетворительное, жизни ничто не угрожает. Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.