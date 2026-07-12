Ушёл от столкновения и чудом выжил: Тяжело пострадавшего водителя выставляют виновником аварии

Житель Подмосковья Максим Савицкий перенёс 12 операций и едва не погиб после аварии, но следствие признало его единственным виновником. Об обстоятельствах бесконтактного ДТП рассказал корреспондент РЕН ТВ.

«Попал в Рузскую городскую больницу, пролежал в ней четыре-пять дней и впал в кому. Две с половиной недели в коме, операция, лечение. Гипоксия головного мозга, отёк головного мозга, лёгочная эмболия, тромбоз — я еле выжил», — рассказал автомобилист.

По словам пострадавшего, другая машина резко выехала со второстепенной дороги перед его иномаркой. Чтобы не допустить столкновения, мужчина ушёл на обочину, потерял управление и врезался в дерево, тогда как второй участник даже не остановился. Автомобиль Савицкого восстановлению не подлежит, а сам он до сих пор не получил компенсацию.

Автоэксперты Александр Шумский и Игорь Моржаретто считают, что причиной происшествия стало непредоставление преимущества при выезде на главную дорогу. Сейчас водитель готовит обращения в полицию и надзорные органы, рассчитывая добиться пересмотра выводов следствия. К слову, сам виновник таковым себя не считает, утвеждая, что «ехал в одном направлении» с пострадавшим.

Ранее в Княжпогостском районе Республики Коми вечером 9 июля произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. На 123-м километре дороги Сыктывкар — Нарьян-Мар около 20:11 столкнулись отечественная и французская машины. Мужчина за рулём «Ситроена» (1992 г. р.) умер на месте. Госпитализированы несколько человек, включая трёх несовершеннолетних.