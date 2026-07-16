ФИФА отложит решение по баннеру аргентинцев до конца чемпионата мира

Футболисты сборной Аргентины не понесут дисциплинарного взыскания за демонстрацию политического баннера до завершения мирового первенства. Об этом сообщила испанская радиостанция Cope.

По информации источника, Международная федерация футбола инициирует разбирательство, но вердикт огласят только после финальной игры турнира, в которой 19 июля встретятся Испания и Аргентина.

Причиной для расследования стали действия южноамериканских игроков после полуфинала. Одержав победу над сборной Англии со счетом 2:1, спортсмены развернули полотно с фразой «Мальвины — аргентинские».

За этот поступок им грозят различные санкции. Речь идёт как о денежном штрафе, так и о полном запрете на любую деятельность, связанную с футболом.

Инцидент затрагивает давний территориальный конфликт вокруг Фолклендских островов. Аргентина считает архипелаг своим, называя британское присутствие актом агрессии с 1833 года. Спор не раз обсуждался в Организации Объединенных Наций.

Ситуация обострялась до вооружённого столкновения в 1982 году, которое завершилось победой Великобритании. Несмотря на попытки Буэнос-Айреса оспорить статус земель через механизмы ООН, найти компромисс сторонам до сих пор не удалось.