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16 июля, 16:04

Экс-совладельца FESCO Рабиновича заочно арестовали и объявили в розыск

Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Бывший совладелец транспортной группы FESCO Михаил Рабинович и экс-президент компании Аркадий Коростелёв объявлены в международный розыск. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Фигурантам заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок содержания начнут отсчитывать с момента задержания или экстрадиции в Россию.

Решение об аресте принял Мещанский суд Москвы. Там уточнили, что ходатайство следствия полностью удовлетворено.

Бывшим руководителям вменили присвоение или растрату в особо крупном размере. Действия квалифицированы как совершенные организованной группой, что соответствует ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Сейчас обвиняемые находятся за пределами страны. Пока их точное местонахождение не раскрывается.

Процессуальный статус позволяет начать процедуру международного преследования. Компетентные органы займутся подготовкой документов для запроса о выдаче.

Ранее Мещанский районный суд Москвы вынес решение об аресте экс-председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова, которого подозревают в хищении 885 миллионов рублей у Владивостокского морского торгового порта (ВМТП).

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Рабинович, по версии следствия, выступает организатором преступной группы. Согласно данным расследования, фигуранты дела, действуя в составе организованной группы, в 2022–2023 годах под предлогом развития портовой инфраструктуры организовали покупку компании, не ведущей реальной деятельности, по завышенной цене, нанеся тем самым ущерб порту.

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Никита Никонов
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