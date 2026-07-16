Экс-совладельца FESCO Рабиновича заочно арестовали и объявили в розыск
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Бывший совладелец транспортной группы FESCO Михаил Рабинович и экс-президент компании Аркадий Коростелёв объявлены в международный розыск. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
Фигурантам заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок содержания начнут отсчитывать с момента задержания или экстрадиции в Россию.
Решение об аресте принял Мещанский суд Москвы. Там уточнили, что ходатайство следствия полностью удовлетворено.
Бывшим руководителям вменили присвоение или растрату в особо крупном размере. Действия квалифицированы как совершенные организованной группой, что соответствует ч. 4 ст. 160 УК РФ.
Сейчас обвиняемые находятся за пределами страны. Пока их точное местонахождение не раскрывается.
Процессуальный статус позволяет начать процедуру международного преследования. Компетентные органы займутся подготовкой документов для запроса о выдаче.
Ранее Мещанский районный суд Москвы вынес решение об аресте экс-председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова, которого подозревают в хищении 885 миллионов рублей у Владивостокского морского торгового порта (ВМТП).
Рабинович, по версии следствия, выступает организатором преступной группы. Согласно данным расследования, фигуранты дела, действуя в составе организованной группы, в 2022–2023 годах под предлогом развития портовой инфраструктуры организовали покупку компании, не ведущей реальной деятельности, по завышенной цене, нанеся тем самым ущерб порту.
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