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2 июля, 12:16

Йозеф, но не Геббельс: Крупный немецкий аферист объявлен в общероссийский розыск

Гражданин ФРГ Илан Йозеф Медведев объявлен в общероссийский розыск

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Гражданина Германии Илона Йозефа Медведева объявили в общероссийский розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он мог быть одним из организаторов схемы с поставками люксовых автомобилей из Европы, пишет газета «Известия».

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Покупателям обещали привезти машины в Россию по цене заметно ниже рыночной, однако автомобили они так и не получили. Возможный ущерб по делу оценивается в сумму до миллиарда рублей. Следствие считает, что аферу начали готовить не позднее 4 марта 2025 года, используя доверие знакомых и обещания выгодной сделки.

Местонахождение иностранца сейчас неизвестно. При этом издание отмечает, что в случае его выезда из России добиться экстрадиции будет крайне сложно, поскольку Германия не выдаёт своих граждан. Это уже не первая криминальная история с его участием: во время пандемии суд признавал Медведева виновным по делу о мошенничестве с поставками респираторов.

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Тем временем мошенники вынуждают россиян продавать авто ниже рыночной стоимости. Отечественный авторынок столкнулся с волной серых схем, нацеленных как на покупателей, так и на дилеров.

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Борис Эльфанд
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