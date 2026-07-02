Йозеф, но не Геббельс: Крупный немецкий аферист объявлен в общероссийский розыск

Гражданина Германии Илона Йозефа Медведева объявили в общероссийский розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он мог быть одним из организаторов схемы с поставками люксовых автомобилей из Европы, пишет газета «Известия».

Покупателям обещали привезти машины в Россию по цене заметно ниже рыночной, однако автомобили они так и не получили. Возможный ущерб по делу оценивается в сумму до миллиарда рублей. Следствие считает, что аферу начали готовить не позднее 4 марта 2025 года, используя доверие знакомых и обещания выгодной сделки.

Местонахождение иностранца сейчас неизвестно. При этом издание отмечает, что в случае его выезда из России добиться экстрадиции будет крайне сложно, поскольку Германия не выдаёт своих граждан. Это уже не первая криминальная история с его участием: во время пандемии суд признавал Медведева виновным по делу о мошенничестве с поставками респираторов.

Тем временем мошенники вынуждают россиян продавать авто ниже рыночной стоимости. Отечественный авторынок столкнулся с волной серых схем, нацеленных как на покупателей, так и на дилеров.