США ограничили срок пребывания иностранных журналистов и студентов
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США ужесточили визовый режим для иностранных журналистов и студентов, ограничив срок их пребывания в стране. Соответствующее уведомление опубликовано в Федеральном реестре ведомства.
Журналисты теперь могут находиться в США для работы не более 240 дней, с возможностью продления в случае необходимости. Для граждан Китая срок пребывания ограничен 90 днями. Студенты и участники программ обмена смогут оставаться в стране на время учёбы или продолжительности программы, но не дольше четырёх лет.
Ограничения направлены на повышение контроля за иностранными гражданами и соответствие визовым требованиям США.
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