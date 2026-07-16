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16 июля, 16:24

США ограничили срок пребывания иностранных журналистов и студентов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vinokurov Kirill

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vinokurov Kirill

США ужесточили визовый режим для иностранных журналистов и студентов, ограничив срок их пребывания в стране. Соответствующее уведомление опубликовано в Федеральном реестре ведомства.

Журналисты теперь могут находиться в США для работы не более 240 дней, с возможностью продления в случае необходимости. Для граждан Китая срок пребывания ограничен 90 днями. Студенты и участники программ обмена смогут оставаться в стране на время учёбы или продолжительности программы, но не дольше четырёх лет.

Ограничения направлены на повышение контроля за иностранными гражданами и соответствие визовым требованиям США.

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Полина Никифорова
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