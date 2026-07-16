США ограничили срок пребывания иностранных журналистов и студентов

Журналисты теперь могут находиться в США для работы не более 240 дней, с возможностью продления в случае необходимости. Для граждан Китая срок пребывания ограничен 90 днями. Студенты и участники программ обмена смогут оставаться в стране на время учёбы или продолжительности программы, но не дольше четырёх лет.