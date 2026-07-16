В Тамбовской области введут продажу бензина по номерам машин

В Тамбовской области с 20 июля начнёт действовать схема продажи топлива «чёт-нечет». О нововведении рассказал губернатор Евгений Первышов.

Решение приняли по итогам голосования на портале «Госуслуг». В опросе поучаствовали 8 тысяч человек, 80,1% из них идею одобрили.

Более 71% респондентов также поддержали минимальный порог заправки в 20 литров. Однако на заседании оперативного штаба от этой меры пока отказались.

Там постановили сохранить действующее ограничение. Водители по-прежнему смогут залить в бак не более 30 литров за один раз.

Глава региона призвал автомобилистов отнестись к ситуации с пониманием. Он подчеркнул, что временные правила нужны для борьбы с очередями на АЗС.

Первышов попросил не заправляться впрок и не доливать постоянно по 5–10 литров до полного бака. Губернатор заверил, что горючее на станциях «Роснефти» будет доступно ежедневно.

Параллельно местные власти продолжают переговоры с федеральными структурами. Цель обсуждений — нарастить объемы поставок горючего в регион.