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Регион
16 июля, 16:20

В Тамбовской области введут продажу бензина по номерам машин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elen Nika

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elen Nika

В Тамбовской области с 20 июля начнёт действовать схема продажи топлива «чёт-нечет». О нововведении рассказал губернатор Евгений Первышов.

Решение приняли по итогам голосования на портале «Госуслуг». В опросе поучаствовали 8 тысяч человек, 80,1% из них идею одобрили.

Более 71% респондентов также поддержали минимальный порог заправки в 20 литров. Однако на заседании оперативного штаба от этой меры пока отказались.

Там постановили сохранить действующее ограничение. Водители по-прежнему смогут залить в бак не более 30 литров за один раз.

Глава региона призвал автомобилистов отнестись к ситуации с пониманием. Он подчеркнул, что временные правила нужны для борьбы с очередями на АЗС.

Первышов попросил не заправляться впрок и не доливать постоянно по 5–10 литров до полного бака. Губернатор заверил, что горючее на станциях «Роснефти» будет доступно ежедневно.

Параллельно местные власти продолжают переговоры с федеральными структурами. Цель обсуждений — нарастить объемы поставок горючего в регион.

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Система «чётный-нечётный» — это временная мера, вводимая в ряде регионов России с июля 2026 года для борьбы с ажиотажным спросом на топливо и очередями на АЗС, согласно которой право на заправку определяется по первой или последней цифре госномера автомобиля: в чётные дни (0, 2, 4, 6, 8) заправляются машины с чётными номерами, а в нечётные дни (1, 3, 5, 7, 9) — с нечётными, что позволяет сократить нагрузку на заправки примерно вдвое, при этом мера часто дополняется лимитом на объем топлива (например, 30 литров) и запретом на заправку канистр.

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Никита Никонов
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