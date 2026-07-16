В Тамбовской области введут продажу бензина по номерам машин
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В Тамбовской области с 20 июля начнёт действовать схема продажи топлива «чёт-нечет». О нововведении рассказал губернатор Евгений Первышов.
Решение приняли по итогам голосования на портале «Госуслуг». В опросе поучаствовали 8 тысяч человек, 80,1% из них идею одобрили.
Более 71% респондентов также поддержали минимальный порог заправки в 20 литров. Однако на заседании оперативного штаба от этой меры пока отказались.
Там постановили сохранить действующее ограничение. Водители по-прежнему смогут залить в бак не более 30 литров за один раз.
Глава региона призвал автомобилистов отнестись к ситуации с пониманием. Он подчеркнул, что временные правила нужны для борьбы с очередями на АЗС.
Первышов попросил не заправляться впрок и не доливать постоянно по 5–10 литров до полного бака. Губернатор заверил, что горючее на станциях «Роснефти» будет доступно ежедневно.
Параллельно местные власти продолжают переговоры с федеральными структурами. Цель обсуждений — нарастить объемы поставок горючего в регион.
Система «чётный-нечётный» — это временная мера, вводимая в ряде регионов России с июля 2026 года для борьбы с ажиотажным спросом на топливо и очередями на АЗС, согласно которой право на заправку определяется по первой или последней цифре госномера автомобиля: в чётные дни (0, 2, 4, 6, 8) заправляются машины с чётными номерами, а в нечётные дни (1, 3, 5, 7, 9) — с нечётными, что позволяет сократить нагрузку на заправки примерно вдвое, при этом мера часто дополняется лимитом на объем топлива (например, 30 литров) и запретом на заправку канистр.
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