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16 июля, 16:51

Жильцы аварийного дома в Башкирии годами ждут расселения: В дело вмешался Бастрыкин

Бастрыкин потребовал доклад о деле аварийного дома в Ишимбае

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по аварийному дому в Башкирии, где жильцы до сих пор не получили благоустроенное жильё, сообщили в Информационном центре СК России.

В Ишимбае многоквартирный дом на улице Стахановской, построенный в 1953 году, был признан аварийным ещё в 2019 году. Жильцы долгое время жаловались на прогнившие межэтажные перекрытия, неисправные системы водоснабжения и вентиляции, а в стенах появились трещины. Несмотря на это, расселение не было организовано, а установленный судом срок перенесли на 2027–2029 годы.

По обращению граждан Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Бастрыкин потребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК по Башкирии Марата Галиханова подробный доклад о ходе и результатах расследования, а также о мерах по обеспечению прав жильцов на безопасное и благоустроенное жильё. Исполнение поручения взято на строгий контроль центральным аппаратом ведомства.

В центре Петербурга обрушился пол в аптеке, жильцов дома эвакуировали
В центре Петербурга обрушился пол в аптеке, жильцов дома эвакуировали

Ранее инцидент с аварийным домом закончился намного хуже: в Омске обрушилось потолочное перекрытие в двухэтажном жилом доме на улице Звездова. Площадь обрушения составила 15 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал, всех 14 жильцов эвакуировали.

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Николь Вербер
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