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Регион
16 июля, 16:40

Reuters: В центре Дубая прогремели взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Markus Mainka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Markus Mainka

В центре Дубая (Объединённые Арабские Эмираты) слышны взрывы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, звуки взрывов были слышны в центральной части города. Других подробностей о произошедшем Reuters пока не приводит.

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Напомним, в июле ситуация на Ближнем Востоке вновь резко обострилась после срыва действовавшего менее месяца режима прекращения огня между США и Ираном. Боевые действия возобновились после атак на коммерческие суда в Ормузском проливе и последовавших американских ударов по иранским военным объектам. В ответ Иран нанёс ракетные и беспилотные удары по объектам союзников США в регионе, что привело к росту напряжённости в странах Персидского залива, включая ОАЭ, и усилило опасения относительно безопасности судоходства и поставок нефти через Ормузский пролив.

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Никита Никонов
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