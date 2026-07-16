КСИР сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ-9

Иранские силы противовоздушной обороны сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Место перехвата в заявлении не уточняется. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

По данным КСИР, беспилотник обнаружила передовая система ПВО сил корпуса. Военные перехватили аппарат и уничтожили его.

«Несколько минут назад вражеский беспилотник MQ-9 был перехвачен и уничтожен передовой системой противовоздушной обороны аэрокосмических сил КСИР», — говорится в заявлении, которое приводит агентство Mehr.

MQ-9 Reaper используют для разведки, наблюдения и нанесения ударов. Иранская сторона пока не раскрыла маршрут полёта аппарата и другие обстоятельства его уничтожения.

Ранее КСИР заявил об ударах по американской наступательной инфраструктуре в районе Персидского залива. Официальный представитель корпуса генерал Хосейн Мохеби сообщил, что иранские военные сосредоточили операции на снижении военного потенциала США в регионе. По его словам, Тегеран атакует объекты, которые Вашингтон может использовать для наступательных действий. Генерал также заявил, что США не смогут навязать Ирану свой сценарий конфликта и перевести противостояние в затяжную войну на истощение.