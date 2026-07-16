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16 июля, 02:33

КСИР сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ-9

Обложка © Wikipedia / Lt. Col. Leslie Pratt.

Обложка © Wikipedia / Lt. Col. Leslie Pratt.

Иранские силы противовоздушной обороны сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Место перехвата в заявлении не уточняется. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

По данным КСИР, беспилотник обнаружила передовая система ПВО сил корпуса. Военные перехватили аппарат и уничтожили его.

«Несколько минут назад вражеский беспилотник MQ-9 был перехвачен и уничтожен передовой системой противовоздушной обороны аэрокосмических сил КСИР», — говорится в заявлении, которое приводит агентство Mehr.

MQ-9 Reaper используют для разведки, наблюдения и нанесения ударов. Иранская сторона пока не раскрыла маршрут полёта аппарата и другие обстоятельства его уничтожения.

ВВС США дважды атаковали иранский порт Сирик
ВВС США дважды атаковали иранский порт Сирик

Ранее КСИР заявил об ударах по американской наступательной инфраструктуре в районе Персидского залива. Официальный представитель корпуса генерал Хосейн Мохеби сообщил, что иранские военные сосредоточили операции на снижении военного потенциала США в регионе. По его словам, Тегеран атакует объекты, которые Вашингтон может использовать для наступательных действий. Генерал также заявил, что США не смогут навязать Ирану свой сценарий конфликта и перевести противостояние в затяжную войну на истощение.

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Антон Голыбин
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