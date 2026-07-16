«Барселона» впервые подписала контракт с казахстанским футболистом, ему 14 лет

Казахстанский нападающий Карим Мендиканов подписал контракт с «Барселоной», став первым футболистом из своей страны в системе каталонского гранда. Соглашение 14-летний игрок анонсировал в собственных соцсетях.

Испанский футбольный клуб «Барселона» подписал контракт с казахстанским нападающим Каримом Мендикановымю. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ k.mendikanov

Форвард присоединится к академии клуба в сезоне-2026/27. Он опубликовал кадры с церемонии подписания в офисе «Барселоны» и признался, что счастлив заключить сделку с командой, за которую мечтал выступать всю жизнь.

Испанский футбольный клуб «Барселона» подписал контракт с казахстанским нападающим Каримом Мендикановымю. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ k.mendikanov

До переезда в столицу Каталонии Мендиканов защищал цвета юношеских составов испанских клубов «Серданьола» и «Сан-Кугат». В апреле этого года его также вызвали в сборную Казахстана среди игроков до 16 лет.