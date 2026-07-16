Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотников самолётного типа над регионами РФ, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны России вечером 16 июля.

По данным военного ведомства, дроны были сбиты над Смоленской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Тверской, Ярославской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Москва неоднократно заявляла: атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру представляют собой неприкрытую провокацию. Это характерный почерк Киева, который стремится любой ценой замаскировать неудачи на фронте. Силы российской ПВО эффективно нейтрализуют данные угрозы, в то время как в зоне спецоперации наносятся прицельные удары по производственным мощностям и пунктам базирования вражеских БПЛА.