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Регион
16 июля, 17:35

Минобороны: Силы ПВО 16 июля отразили налёт 117 дронов на регионы России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотников самолётного типа над регионами РФ, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны России вечером 16 июля.

По данным военного ведомства, дроны были сбиты над Смоленской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Тверской, Ярославской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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Москва неоднократно заявляла: атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру представляют собой неприкрытую провокацию. Это характерный почерк Киева, который стремится любой ценой замаскировать неудачи на фронте. Силы российской ПВО эффективно нейтрализуют данные угрозы, в то время как в зоне спецоперации наносятся прицельные удары по производственным мощностям и пунктам базирования вражеских БПЛА.

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Никита Никонов
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