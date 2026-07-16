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16 июля, 09:31

Разгром в небе: ПВО РФ «приземлили» 802 украинских беспилотника за сутки

Минобороны: За сутки российские военные перехватили 802 дрона ВСУ и пять ракет

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5 / Не является фото с места событий

Российские подразделения противовоздушной обороны отразили массированную атаку за минувшие сутки. По данным оборонного ведомства, перехвачено 802 беспилотных аппарата самолётного типа и восемь управляемых авиабомб.

Кроме того, расчёты сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. В министерстве уточнили детали отраженного налёта в своей официальной сводке.

События развернулись на фоне продолжения специальной военной операции. Российские зенитчики работали по целям над различными регионами страны, не допустив прорыва вражеских дронов к назначенным объектам.

Общие потери киевского режима с начала конфликта продолжают расти. Согласно отчёту, уничтожены 673 самолёта, 284 вертолёта и более 182 тысяч беспилотников различных модификаций.

Уничтожена также значительная часть тяжелой бронетехники противника. Ведомство насчитало свыше тридцати тысяч танков и боевых машин, а также десятки тысяч единиц ствольной артиллерии.

В перечне потерь фигурируют сотни комплексов ПВО и тысячи автомобилей спецназначения. Эти цифры демонстрируют масштабное истощение военного потенциала ВСУ.

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Также минувшей ночью российские войска провели масштабную операцию, используя высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Целями стали ключевые элементы военной инфраструктуры противника. В Киеве под огнём оказались предприятия оборонной промышленности. Указанные объекты задействовались для выпуска и хранения беспилотных аппаратов средней и большой дальности.

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Оксана Попова
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