ВСУ обстреляли Красную Яругу в Белгородской области, погибла женщина

В результате обстрела посёлка Красная Яруга Белгородской области погибла мирная жительница. О последствиях атаки сообщил региональный оперштаб.

наряд прилетел прямо на территорию частного домовладения. Находившаяся там женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Её муж выжил, но был ранен в голень. Медики Краснояружской ЦРБ оценивают состояние пострадавшего как тяжёлое. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Повреждения получили три частных строения. Также зафиксированы разрушения на газовой трубе и линии электропередачи.

Помимо этого, атакам подверглись и другие округа. В посёлке Быценков дроны посекли крыши, заборы и выбили окна в двух домах.

В Шебекинском округе село Червона Дибровка атаковал FPV-дрон. Он взорвался на территории коммерческого объекта, повредив остекление и отделку внутри. В самом Шебекине один беспилотник испортил оборудование, а второй уничтожил автомобиль.

Последствия атак зафиксированы также в Борисовском и Белгородском округах. Там дроны повредили машины, административное здание, частные дома и грузовой транспорт. Информация о нанесённом уроне ещё уточняется.