В Горловке при атаке дрона ВСУ погиб человек, двое спасены из-под завалов

В Горловке в результате удара украинского беспилотника погиб мирный житель, ещё двоих удалось спасти из-под обломков. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

По его информации, атака пришлась на Никитовский район. Гражданский объект был полностью уничтожен. Сотрудники МЧС России извлекли из завалов двух пострадавших, однако на месте трагедии обнаружили и тело погибшего.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела посёлка Суземка Брянской области из реактивной системы залпового огня «Град» погибли 2 местные жительницы — 15-летняя девочка и её бабушка. Ещё одна женщина получила ранения, её незамедлительно доставили в больницу, где врачи оказали всю необходимую помощь.