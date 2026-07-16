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16 июля, 17:16

В Горловке при атаке дрона ВСУ погиб человек, двое спасены из-под завалов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Горловке в результате удара украинского беспилотника погиб мирный житель, ещё двоих удалось спасти из-под обломков. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

По его информации, атака пришлась на Никитовский район. Гражданский объект был полностью уничтожен. Сотрудники МЧС России извлекли из завалов двух пострадавших, однако на месте трагедии обнаружили и тело погибшего.

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Ранее сообщалось, что в результате обстрела посёлка Суземка Брянской области из реактивной системы залпового огня «Град» погибли 2 местные жительницы — 15-летняя девочка и её бабушка. Ещё одна женщина получила ранения, её незамедлительно доставили в больницу, где врачи оказали всю необходимую помощь.

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Юлия Сафиулина
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