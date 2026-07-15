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15 июля, 14:11

Дрон ударил по зданию в курском приграничье: погибла 36-летняя женщина

Хинштейн сообщил о гибели женщины при атаке дрона в Хомутовке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В посёлке Хомутовка Курской области погибла 36-летняя женщина после удара беспилотника по административному зданию. Об этом сообщил Александр Хинштейн.

По его словам, пострадавшая получила тяжёлые ранения. Родственники самостоятельно доставили её в Дмитриевскую центральную районную больницу.

Врачи пытались спасти женщину, однако реанимационные мероприятия не помогли.

Хинштейн навестил в больнице курян, раненных в результате атак ВСУ
Хинштейн навестил в больнице курян, раненных в результате атак ВСУ

Хинштейн выразил соболезнования её близким и пообещал оказать семье необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны всего за одну ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолётного типа. Аппараты были сбиты над несколькими регионами страны, в том числе над Курской областью.

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Марина Фещенко
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