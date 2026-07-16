Сбой борта № 1: Самолёт президента ЮАР развернули прямо в небе

Борт с главой Южной Африки Сирилом Рамапосой совершил вынужденную посадку сразу после вылета. Об инциденте рассказал новостной портал News 24.

Утром в четверг воздушное судно поднялось с базы ВВС Уотерклуф недалеко от Претории. Пунктом назначения значился город Дурбан, расположенный на юго-востоке республики.

Там лидер страны планировал участвовать в церемонии запуска новой производственной линии автомобильного концерна Toyota. Однако добраться до места событий по воздуху не удалось.

В пути обнаружилась техническая неполадка. Подробности сбоя официальные лица не раскрывают. Официальный представитель президента Винсент Магвенья пояснил ситуацию кратко: «У нашего самолёта возникла техническая проблема. Мы были вынуждены развернуться и возвратиться на базу».

Пилоты благополучно посадили машину на аэродроме вылета. Информации о пострадавших в связи со случившимся не поступало.

Инцидент скорректировал график первого лица государства. Рамапосе пришлось обращаться к собравшимся в Дурбане дистанционно, выступив в онлайн-формате. Сейчас глава ЮАР находится в безопасности.