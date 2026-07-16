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16 июля, 08:20

В Белом доме начали расследование из-за утечки о самолёте Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и директор ФБР Кэш Патель лично координировали расследование утечки данных об уязвимостях нового самолёта Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в рамках проверки некоторых чиновников администрации попросили передать мобильные телефоны прямо в Белом доме. В ряде ведомств такие действия вызвали обеспокоенность.

Источники CNN утверждают, что Трамп был крайне недоволен публикацией информации об уязвимостях самолёта, подаренного Катаром. После утечки в администрации президента США оперативно начали расследование.

Проверка затронула разные структуры американского правительства. По данным телеканала, ситуация вызвала панику в некоторых ведомствах.

Одно из них после этого запретило сотрудникам передавать телефоны без предварительного уведомления юристов. CNN не уточняет, о каком именно ведомстве идёт речь.

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Ранее глава ФБР Кэш Патель обсудил с Трампом расследование утечек о проблемах безопасности нового президентского самолёта, подаренного Катаром. По данным CNN, Трамп был крайне разозлён публикациями о том, что лайнер уступает в защите старому Air Force One и не смог выполнить прямой рейс с саммита НАТО. Особое недовольство вызвала утечка информации, касающейся безопасности президента.

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Дарья Денисова
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