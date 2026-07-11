Журналисты NYT получили повестки в суд за статью о «дырявом» самолёте Трампа

Несколько журналистов The New York Times получили судебные повестки после публикации о безопасности нового президентского самолёта Дональда Трампа. Их намерены допросить перед федеральным большим жюри в Манхэттене.

Документы выдали Джулиану Барнсу, Эрику Липтону, Тайлеру Пейджеру и Эрику Шмитту. По данным издания, некоторые повестки федеральные агенты доставили корреспондентам прямо домой.

Ранее газета сообщила, что Boeing 747-8, переданный США Катаром, уступает прежним бортам по уровню защиты. В частности, журналисты писали об отсутствии части передовых систем безопасности, включая противоракетные возможности.

Перед выходом материала с редакцией якобы связался высокопоставленный сотрудник ФБР. Он попросил отложить публикацию, назвав сведения вопросом национальной безопасности, однако не объяснил причины.

Повышенное внимание к лайнеру возникло после поездки Трампа на саммит НАТО в Турции. Обратно американский лидер сначала отправился на старом Air Force One, а позднее пересел на новый самолёт в Великобритании.

Белый дом отрицает, что воздушное судно имеет проблемы с защитой. Представители администрации назвали его современным и оборудованным необходимыми системами, а сам Трамп отверг связь замены борта с угрозами безопасности.

Ранее Трамп совершил первый полёт на подаренном Катаром Boeing 747-8, который получил прозвище «летающий дворец». Переоборудование лайнера могло обойтись как минимум в 1,5 миллиарда долларов.