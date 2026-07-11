Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 17:53

Трамп разозлился на утечки о новом лайнере и связался с директором ФБР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Глава ФБР Кэш Патель обсудил с Дональдом Трампом расследование утечек о возможных проблемах с безопасностью нового президентского самолёта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В пятницу директор бюро встретился в Белом доме с чиновниками, участвующими в разбирательстве. Позже Патель поговорил с американским лидером по телефону.

По данным телеканала, Трампа крайне разозлили публикации о подаренном Катаром Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов. В прессе утверждалось, что лайнер уступает прежнему Air Force One по уровню защиты.

Особое недовольство президента якобы вызвала утечка сведений о том, что борт не смог выполнить прямой рейс после саммита НАТО в Турции. Эта информация стала достоянием общественности, хотя касалась безопасности главы государства.

Трамп сменил самолёт ради показа нового Boeing военным Британии
Трамп сменил самолёт ради показа нового Boeing военным Британии

Ранее Life.ru сообщал, что повестки получили четверо журналистов The New York Times, работавших над статьёй о новом Air Force One. Издание связало действия властей с публикацией сведений о предполагаемых уязвимостях подаренного Катаром лайнера.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar