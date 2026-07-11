Трамп разозлился на утечки о новом лайнере и связался с директором ФБР

Глава ФБР Кэш Патель обсудил с Дональдом Трампом расследование утечек о возможных проблемах с безопасностью нового президентского самолёта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В пятницу директор бюро встретился в Белом доме с чиновниками, участвующими в разбирательстве. Позже Патель поговорил с американским лидером по телефону.

По данным телеканала, Трампа крайне разозлили публикации о подаренном Катаром Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов. В прессе утверждалось, что лайнер уступает прежнему Air Force One по уровню защиты.

Особое недовольство президента якобы вызвала утечка сведений о том, что борт не смог выполнить прямой рейс после саммита НАТО в Турции. Эта информация стала достоянием общественности, хотя касалась безопасности главы государства.

Ранее Life.ru сообщал, что повестки получили четверо журналистов The New York Times, работавших над статьёй о новом Air Force One. Издание связало действия властей с публикацией сведений о предполагаемых уязвимостях подаренного Катаром лайнера.