В Бразилии медсестра пыталась похитить новорождённого из роддома

В бразильском родильном доме расследуют попытку похищения новорождённого, в которой подозревают сотрудницу учреждения. Как пишет People, 35-летняя медсестра намеревалась забрать ребёнка и представить его как собственного.

Подозреваемая попала под следствие после инцидента 6 июля. В день, когда у неё не было рабочей смены, Роша появилась в больнице в медицинской форме и забрала младенца у родственницы роженицы. Женщина заявила, что должна отнести ребёнка на процедуры.

Родственница вскоре обратила внимание на то, что сотрудница вернулась с крупной сумкой, но уже без младенца. Она проследила за Рошей и обнаружила ребёнка внутри сумки, когда та пыталась переодеться в туалете. Малыша после этого передали матери.

В доме подозреваемой нашли комнату, подготовленную для младенца, включая кроватку и пеленальный столик. Мужчина, состоявший с Рошей в отношениях, рассказал, что не сомневался в её беременности и вместе с ней готовился к появлению ребёнка. Защита заявила о возможных психических нарушениях у женщины, однако экспертиза не выявила у неё признаков шизофрении.

А ранее в немецком Люденшайде неизвестная, представившись медсестрой, вынесла ребёнка из больницы. Позже младенца обнаружили на парковке. Правоохранители описывают её как женщину 25–30 лет со светлыми волосами. Ребёнку на тот момент было всего семь дней. Его забрали из отделения для новорождённых без ведома персонала. Полиция продолжает поиски подозреваемой и выясняет обстоятельства произошедшего.