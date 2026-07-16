Беглый комик Поперечный* заявил, что не вернётся в Россию даже при гарантиях

Стендап-комик Данила Поперечный* заявил, что не планирует возвращаться в Россию, несмотря на тоску по дому. Артист сейчас живёт в США. Свою позицию он изложил в видео на YouTube-канале.

Поперечный* объяснил эмиграцию практическими причинами. По его словам, после отъезда у него появилось больше возможностей для продолжения профессиональной деятельности и самореализации.

Комик также раскритиковал эмигрантов, которые объясняют переезд только несогласием с решениями властей. Он отметил, что правительства разных стран могут принимать неприемлемые для отдельных граждан решения. При таком подходе человеку пришлось бы постоянно менять место жительства.

Поперечный* признался, что скучает по России и считает такие чувства естественными. При этом он не готов переезжать обратно даже при восстановлении возможности выступать и наличии гарантий безопасности.

Артист вместе с супругой покинул Россию в январе 2023 года и перебрался в Соединённые Штаты. В июне того же года он продал квартиру в Санкт-Петербурге за 35 млн рублей. Сейчас Поперечный* продолжает обустраивать жизнь за границей. Он отметил, что чувствует себя комфортно в новой стране и не видит причин менять принятое решение.

Ранее сообщалось, что супруга комика Полина Чистякова продолжила наблюдаться по беременности у российских врачей после переезда пары в США. Она рассказала, что заранее прошла необходимые обследования, сдала анализы и проверила наличие антител к опасным инфекциям. Будущие родители также сократили вредные привычки, а Чистякова принимала биологически активные добавки для восполнения дефицитов.

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