Компания Трампа начнёт продавать сверхбыстрый доступ к постам в Truth Social

Компания Trump Media & Technology Group начнёт продавать участникам финансового рынка быстрый доступ к публикациям в социальной сети Truth Social. Новый сервис Truth API заработает 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Система будет передавать в режиме реального времени посты наиболее влиятельных аккаунтов платформы. Разработчики ориентируют продукт на организации, для которых важна скорость получения информации.

«Truth API был разработан для организаций, на которых больше всего сказывается задержка в получении информации. Речь идёт в том числе о компаниях, которые занимаются высокочастотной и алгоритмической торговлей», — говорится в сообщении.

Сервис позволит профессиональным участникам рынка быстрее получать публикации, которые могут повлиять на стоимость активов. Стоимость подписки компания пока не раскрыла.

Самым популярным аккаунтом Truth Social остаётся страница президента США Дональда Трампа. На неё подписаны 12,9 млн пользователей.

Ранее сообщалось, что оператор телесуфлёра Трампа Габриэль Перес мог заработать более $100 тыс. на ставках о содержании президентских выступлений. По данным ABC News, он использовал доступ к подготовленным текстам речей и делал прогнозы на платформе Kalshi. Проверка выявила сделки, связанные более чем с десятью выступлениями американского лидера. После этого Белый дом отправил сотрудника в неоплачиваемый отпуск.