Оператор телесуфлёра Трампа заработал $100 000, делая ставки на его выступления

Оператор телесуфлёра президента США Дональда Трампа Габриэль Перес мог заработать более $100 тыс. на ставках о содержании его выступлений. Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники, сотрудник использовал доступ к текстам речей, чтобы делать прогнозы на платформе Kalshi.

Перес делал прогнозы на Kalshi, где пользователи могут ставить на то, какие слова, темы или выражения прозвучат в публичных выступлениях. Подозрительные операции заметили специалисты самой компании и передали информацию Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Проверка CFTC показала, что ставки были связаны более чем с десятью выступлениями республиканца за несколько месяцев.

По данным источников, в некоторых случаях Перес менял свои действия уже во время речей президента. Если Трамп отклонялся от заранее подготовленного текста и не произносил нужное слово, сотрудник закрывал ставку. В Белом доме сообщили, что Переса отправили в неоплачиваемый отпуск. Пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт заявила, что американский лидер лично принял такое решение и назвал ситуацию «позором».

Перес признал часть сделок во время беседы с регуляторами. При этом прокуратура Манхэттена, которую уведомила CFTC, не стала начинать уголовное расследование. Сейчас стороны обсуждают возможное соглашение, которое может включать возврат полученной прибыли и запрет на подобные операции в будущем.

Перес много лет отвечает за работу суфлёра Трампа и имеет доступ к финальным версиям его подготовленных речей. Ранее его уже упоминали в связи с изменениями в тексте выступления президента после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

При этом тактика Дональда Трампа зарабатывать на событиях, которые он сам придумывает, не является чем-то исключительным в условиях влияния его слов на мировой финансовый рынок. Эксперт привёл в пример ситуацию с сообщением министра энергетики США в соцсетях о прохождении кораблей через пролив. После этой публикации нефть резко подешевела. Однако спустя полчаса пост удалили с пояснением, что речь шла не о свершившемся факте, а о планах. При этом, по мнению специалиста, перепутать времена в английском языке сложно.