В Гёттингене из ботанического сада украли редкий цветок титановый аронник

Неизвестные украли редкий титановый аронник из ботанического сада. Кража произошла в немецком городе Гёттингене. Об этом сообщил журнал Spiegel.

Растение находилось в стадии активного роста. Его клубень уже достиг размера, при котором специалисты могли ожидать скорого цветения. Сотрудники сада оценили материальный ущерб в несколько сотен евро. Другие подробности о состоянии похищенного экземпляра и времени его исчезновения не приводятся.

Полиция начала искать растение и причастных к краже. Правоохранители попросили жителей Гёттингена и туристов сообщить сведения, которые помогут установить обстоятельства произошедшего.

Титановый аронник известен крупным соцветием. Редкое и недолгое цветение сопровождается запахом падали, привлекающим опылителей, за что растение получило название цветок-падальщик или трупный цветок.

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