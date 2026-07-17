SpaceX отменила 13-й испытательный полёт Starship из-за неполадок с двигателями

Испытательный запуск Starship, который компания SpaceX планировала провести в рамках 13-го полёта прототипа корабля, был остановлен прямо перед стартом, сообщает пресс-служба компании. Причиной стала неисправность на этапе запуска двигателей ракеты-носителя.

Запуск прототипа корабля приостановлен. Видео © X / SpaceX

«Некоторые двигатели не запустились, что привело к автоматическому прерыванию запуска. В настоящее время ведётся слив топлива. Следующая попытка запуска, как ожидается, состоится через несколько дней. Чтобы обеспечить успешный полёт, два двигателя Raptor будут демонтированы и заменены. Наиболее вероятный срок запуска — начало следующей недели», — пояснил глава корпорации Илон Маск.

Маск отметил, что новая попытка может состояться в начале следующей недели. Окно для запуска Starship, по его словам, открывается в 17:45 по техасскому времени.

Тем временем Китай впервые успешно испытал посадку первой ступени ракеты-носителя на морскую платформу. Ракета CZ-10B (Long March 10B) стартовала с космодрома на острове Хайнань. После разделения ступеней первая часть носителя начала управляемое возвращение на Землю. Во время испытания ступень не приводнилась, а была захвачена специальной системой посадки на морской платформе.