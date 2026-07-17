Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 01:45

SpaceX отменила 13-й испытательный полёт Starship из-за неполадок с двигателями

Обложка © X / SpaceX

Обложка © X / SpaceX

Испытательный запуск Starship, который компания SpaceX планировала провести в рамках 13-го полёта прототипа корабля, был остановлен прямо перед стартом, сообщает пресс-служба компании. Причиной стала неисправность на этапе запуска двигателей ракеты-носителя.

Запуск прототипа корабля приостановлен. Видео © X / SpaceX

«Некоторые двигатели не запустились, что привело к автоматическому прерыванию запуска. В настоящее время ведётся слив топлива. Следующая попытка запуска, как ожидается, состоится через несколько дней. Чтобы обеспечить успешный полёт, два двигателя Raptor будут демонтированы и заменены. Наиболее вероятный срок запуска — начало следующей недели», — пояснил глава корпорации Илон Маск.

Маск отметил, что новая попытка может состояться в начале следующей недели. Окно для запуска Starship, по его словам, открывается в 17:45 по техасскому времени.

55 Илону Маску: инженер с 14 детьми, чудак с триллионом долларов и главный слоняра в России
55 Илону Маску: инженер с 14 детьми, чудак с триллионом долларов и главный слоняра в России

Тем временем Китай впервые успешно испытал посадку первой ступени ракеты-носителя на морскую платформу. Ракета CZ-10B (Long March 10B) стартовала с космодрома на острове Хайнань. После разделения ступеней первая часть носителя начала управляемое возвращение на Землю. Во время испытания ступень не приводнилась, а была захвачена специальной системой посадки на морской платформе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • spacex
  • Илон Маск
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar