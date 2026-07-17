Работа военных медиков и групп эвакуации на передовой сопряжена с ежедневным риском, который многократно возрастает из-за действий противника. По словам санинструктора группы эвакуации бригады морской пехоты с позывным Зима, подразделения ВСУ систематически пытаются атаковать машины, перевозящие раненых бойцов.

«Птички», как называют операторы беспилотников свои аппараты, регулярно разбрасывают боеприпасы над маршрутами эвакуации. По словам Зимы, это стало крайне частым явлением. Противник не гнушается бить по медицинскому транспорту, несмотря на опознавательные знаки.

«Дважды пытались уничтожить машину нашу, но пока им не везёт. Однажды дрон даже залетел прямо в кузов», — поделился с ТАСС воспоминаниями санинструктор.

Ситуацию осложняет водитель-санитар бригады: по его словам, при доставке раненых в тыл существует постоянная угроза как сбросов с квадрокоптеров, так и атак ударных FPV-дронов. Дороги, по которым передвигается санитарный транспорт, находятся под пристальным наблюдением операторов БПЛА противника.

В Министерстве обороны России подчёркивают, что в таких условиях от личного состава требуются не только профессиональные навыки, но и исключительная психологическая устойчивость. Специалисты обязаны сохранять хладнокровие, принимая решения, от которых зависят жизни людей. Как отмечают в военном ведомстве, именно благодаря самоотверженности и профессионализму военных врачей и санинструкторов удается возвращать в строй значительную часть получивших ранения военнослужащих.

Ранее сообщалось, что военнослужащих 302-й зенитной ракетной бригады ВСУ могли привлечь к штурмовым действиям в районе Избицкого. По данным российских силовых структур, бойцов подразделения ПВО Харькова прикомандировали к 72-й отдельной механизированной бригаде. Источник утверждал, что на это указывает анализ опубликованных некрологов.