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16 июля, 05:54

ВСУ бросают харьковских зенитчиков в штурмы под Избицким

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Военнослужащих 302-й зенитной ракетной бригады ВСУ привлекают к штурмовым действиям в районе Избицкого. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, к 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ прикомандировывают бойцов подразделения, отвечающего за противовоздушную оборону Харькова. Об этом, как утверждается, свидетельствует анализ некрологов.

Представитель российских силовых структур заявил, что ранее из военнослужащих 302-й бригады также формировали несколько боевых групп. По его словам, эти подразделения были уничтожены в районе Липцов.

В российской силовой структуре не уточнили численность военнослужащих, которых могли направить для участия в штурмовых действиях.

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Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения вышли к селу Ровное в Запорожской области, после чего ВСУ оставили его и отошли к Долинке. Изменения на этом участке произошли за последние сутки.

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Дарья Денисова
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