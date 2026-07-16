Военнослужащих 302-й зенитной ракетной бригады ВСУ привлекают к штурмовым действиям в районе Избицкого. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, к 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ прикомандировывают бойцов подразделения, отвечающего за противовоздушную оборону Харькова. Об этом, как утверждается, свидетельствует анализ некрологов.

Представитель российских силовых структур заявил, что ранее из военнослужащих 302-й бригады также формировали несколько боевых групп. По его словам, эти подразделения были уничтожены в районе Липцов.

В российской силовой структуре не уточнили численность военнослужащих, которых могли направить для участия в штурмовых действиях.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения вышли к селу Ровное в Запорожской области, после чего ВСУ оставили его и отошли к Долинке. Изменения на этом участке произошли за последние сутки.